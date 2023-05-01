1 Mayıs'ta Valilik kararı ile işletmeye kapatılacak istasyonlar açıklandı

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Pazartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonlarında durmayacaktır." denildi.