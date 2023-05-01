1 Mayıs'ta Valilik kararı ile işletmeye kapatılacak istasyonlar açıklandı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs için Metro İstanbul seferlerinde değişikliğe gidildi. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs’ta Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu.

1 Mayıs'ta Valilik kararı ile işletmeye kapatılacak istasyonlar açıklandı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Pazartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

1 Mayıs'ta Valilik kararı ile işletmeye kapatılacak istasyonlar açıklandı - 1

İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Pazartesi günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonlarında durmayacaktır." denildi. 

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