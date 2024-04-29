Buse’yi öldürüp intihar eden eşinin yakınlarından uyuşturucu iddiası

Manisa’da eşi Buse Demirkıran’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Hamza Demirkıran’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Demirkıran’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia eden dayısı Vahdettin Cambaz, “İkisi de canımız ciğerimiz. Yetkililerden, daha çok canlar yanmadan, bu uyuşturucu işine çözüm bulmalarını istiyoruz.” dedi.

Buse’yi öldürüp intihar eden eşinin yakınlarından uyuşturucu iddiası

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’da bir kişi, eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi’ndeki bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre, evin yatak odasında eşi Buse Demirkıran’a av tüfeğiyle ateş etti.

Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.

Eve giren polis ekipleri, 1,5 ve 4 yaşında 2 erkek çocuğu olan Buse Demirkıran’ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, çiftin öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Buse’yi öldürüp intihar eden eşinin yakınlarından uyuşturucu iddiası - 1

Yakınları tarafından cenazesi alınan Buse Demirkıran’ın Denizli’de, Hamza Demirkıran’ın ise Alaşehir Yenimahalle Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Buse Demirkıran'ın uyuşturucu kullanan eşi Hamza Demirkıran ile bu nedenle son 2 yıldır sürekli sorunlar yaşadığı için pek çok kez ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

Buse’yi öldürüp intihar eden eşinin yakınlarından uyuşturucu iddiası - 2

Hamza Demirkıran’ın dayısı Vahdettin Cambaz, yeğeninin bir süredir uyuşturucu kullandığını belirterek, “Metamfetamin kullanıyordu. Ne yaşadıysa çocuk, ailesi uyurken yanında bebek varken gelip vuruyor. Artan bu uyuşturucu belası millettin başına bela oldu. Daha çok canlar yanmadan, yetkililer buna bir çare bulsunlar. Şikayet ediyoruz, alıp içeri atmış olsalar bu olay yaşanmayacaktı. İkisi de canımız ciğerimiz. Yüreğimiz yanıyor. Yeğenim, toptan hurda alım satımı yapan, dükkan işleten çalışkan bir çocuktu.” diye konuştu.

Hamza’nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen teyzesinin oğlu Müslüm Özen de olayı anlatarak, “Daha önce kendisini, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) yatırdık. Psikolojisi çok bozuktu. Tedavi için yatırıyorduk ama her defasında kaçıp geliyordu.” dedi.

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