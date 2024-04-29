Buse’yi öldürüp intihar eden eşinin yakınlarından uyuşturucu iddiası

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Manisa’da bir kişi, eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti.



Olay, saat 01.30 sıralarında Alaşehir ilçesi’ndeki bir binada meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hamza Demirkıran, iddiaya göre, evin yatak odasında eşi Buse Demirkıran’a av tüfeğiyle ateş etti.



Ardından oturduğu binanın çatı katına çıkan Hamza Demirkıran, bu kez aynı silahla kendisini başından vurdu.



Eve giren polis ekipleri, 1,5 ve 4 yaşında 2 erkek çocuğu olan Buse Demirkıran’ı yatak odasında, eşini ise çatı katında kanlar içinde yatarken buldu.



Sağlık görevlilerinin kontrolünde, çiftin öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Yakınları tarafından cenazesi alınan Buse Demirkıran’ın Denizli’de, Hamza Demirkıran’ın ise Alaşehir Yenimahalle Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.



Buse Demirkıran'ın uyuşturucu kullanan eşi Hamza Demirkıran ile bu nedenle son 2 yıldır sürekli sorunlar yaşadığı için pek çok kez ailesinin yanına gittiği öğrenildi.