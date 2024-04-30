1 Mayıs'ta (yarın) sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık olup olmayacağı, hastalık nedeniyle veya ilaçlarını yeniden yazdırmaya gidecek olanlar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının 1 Mayıs Çarşamba günü çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Peki, yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 1 Mayıs Çarşamba çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

tatili nedeniyle sağlık ocaklarının 1 Mayıs Çarşamba günü açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Peki, yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 1 Mayıs Çarşamba günü çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatilinde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

Buna göre; Sağlık ocakları 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Sağlık ocakları 2 Mayıs Perşembe günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

1 Mayıs'ta (yarın) sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu? - 1

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülke genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08.00- 17.00

Öğle arası: 12.00- 13.00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

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