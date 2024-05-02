1 milyar liralık yenidoğan vurgunu: Doktor eğlencede yetki hemşirede

Hastanedeymiş gibi gösterilen doktorların HTS kayıtları incelendi.

Bir doktorun rapora imza attığı saatte barda olduğu anlaşıldı.

Doktorların yerine ise raporları hemşirelerin imzaladığı tespit edildi.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu yenidoğan şebekesiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.



İstanbul ve Tekirdağ'daki 5 özel hastanede faaliyet gösteren şebekeye yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş, şebeke üyesi 14 doktor, 16 hemşire ve 8 hastane görevlisiyle birlikte toplam 40 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı.

BEBEKLERİ PARA İÇİN YOĞUN BAKIMDA TUTTULAR



Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine bebek hasta nakleden şebeke hastanelerin tam kapasite çalışmasını sağlıyordu. SGK tarafından özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için bebek hastalar iyileşmiş olsalar bile yoğun bakımda tutuluyordu.

Şebekenin bu yolla devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi.

