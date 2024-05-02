1 milyar liralık yenidoğan vurgunu: Doktor eğlencede yetki hemşirede

İstanbul ve Tekirdağ'da para karşılığında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına hasta bebekleri sevk ederek devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratan şebekeyle ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Raporlardaki doktor imzalarının hemşireler tarafından atıldığı, bir doktorun ise imza saatinde bir eğlence mekanında olduğu ortaya çıktı. Şebekenin bir market kasiyerine de rapor hazırlattığı belirlendi.

1 milyar liralık yenidoğan vurgunu: Doktor eğlencede yetki hemşirede

Hastanedeymiş gibi gösterilen doktorların HTS kayıtları incelendi.

Bir doktorun rapora imza attığı saatte barda olduğu anlaşıldı.

Doktorların yerine ise raporları hemşirelerin imzaladığı tespit edildi.
Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu yenidoğan şebekesiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

ve 'daki 5 özel hastanede faaliyet gösteren şebekeye yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş, şebeke üyesi 14 doktor, 16 hemşire ve 8 hastane görevlisiyle birlikte toplam 40 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı.

BEBEKLERİ PARA İÇİN YOĞUN BAKIMDA TUTTULAR

Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine bebek hasta nakleden şebeke hastanelerin tam kapasite çalışmasını sağlıyordu. SGK tarafından özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için bebek hastalar iyileşmiş olsalar bile yoğun bakımda tutuluyordu.

Şebekenin bu yolla devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi.

1 milyar liralık yenidoğan vurgunu: Doktor eğlencede yetki hemşirede - 1

Yoğun bakım ünitelerinde 7 gün 24 saat zorunlu doktor bulunması gerekirken bu kurala uyulmadığı da HTS kayıtlarıyla tespit edildi.

Kayıtlarda hekimlerin hastanede olmadığı, doktorlar yerine hemşirelerin raporları imzaladığı ortaya çıktı. Bir doktorun da rapora imza attığı saatte içkili mekanda eğlence olduğu soruşturmaya yansıdı.

AMBULANS ŞOFÖRLERİ HEKİM OLMUŞ

Bazı ambulans şoförlerinin de kendilerini hekim olarak tanıtıp hasta yakınlarıyla konuştuğu öğrenildi.

İddiaya göre servisinde işlerin yoğunluğu nedeniyle personel ihtiyacı duyan şebeke, bir markette çalışan kasiyere de rapor hazırlattı.

Kasiyerin sadece epikriz raporu (Hastanede yatan hastalara taburcu olurken verilen hasta çıkış özeti)  hazırlamak için hastanede yarı zamanlı işe başlatıldığı öne sürüldü.

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