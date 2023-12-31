1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta aile hekimleri çalışacak mı? İşte 1 Ocak 2024 yılbaşı resmi tatil çalışma saati

2024'e saatler kala vatandaşlar tarafından eczane çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü çeşitli medikal ihtiyaçlar için eczane çalışma saatleri sorgulanıyor. Öte yandan sağlık ocaklarında hizmet veren aile hekimlerinin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Pazartesi eczaneler çalışıyor mu? Aile hekimleri 1 Ocak'ta açık mı?

1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta aile hekimleri çalışacak mı? İşte 1 Ocak 2024 yılbaşı resmi tatil çalışma saati

Yeni yıl öncesi bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak 2024 tarihi öncesi ise bugüne dair çalışma saatleri merak ediliyor.

ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü nedeniyle eczaneler kapalı olacak.

Bu tarihte belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.

1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.

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