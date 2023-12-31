1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta aile hekimleri çalışacak mı? İşte 1 Ocak 2024 yılbaşı resmi tatil çalışma saati

Yeni yıl öncesi bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak 2024 tarihi öncesi ise bugüne dair çalışma saatleri merak ediliyor.



ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?



1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.



Bu tarihte belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet verecek.



AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?



Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.



1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.