1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro ücretsiz mi olacak?

Toplu taşıma araçları arasında yer alan Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metronun yeni yılın ilk gününde ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından 1 Ocak 2024 Pazartesi günü tüm vatandaşlar ulaşımı ücretsiz kullanacak. Peki, yılbaşı akşamı toplu taşıma ücretsiz olacak mı?



YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.