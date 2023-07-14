1 yaşındaki Cemre bebek elektrik akımına kapıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde prize takılan uzatma kablosuyla oynayan 1 yaşındaki Cemre bebek elektrik akımına kapıldı. Cemre bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

1 yaşındaki Cemre bebek elektrik akımına kapıldı

’da 1 yaşındaki Cemre K. evinde oyun oynadığı sırada akımına kapıldı.

Olay 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Eskikaracakaya Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

Sinan K., Demet K. çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., odada oynamaya başladı. Prize takılan uzatma kablosunu tutan Cemre, deforme olmuş olan kablodaki kaçak akıma kapıldı.

Durumu gören aile akıma kapılan çocuğu kurtarıp İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yapılan ilk tedavinin ardından Cemre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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