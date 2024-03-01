1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Vitrinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadın hükümlü, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı.

1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Vitrinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.A. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi.

Y.A., adresine düzenlenen operasyonla, vitrinin arkasına yaptırdığı gizli bölmede saklanırken yakalandı.

1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Vitrinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı - 1

Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...