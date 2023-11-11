10 bin liralık hediye için akşamdan sıraya girdiler

Kadıköy'de bir mağaza açılışa özel 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar dün akşam erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

10 bin liralık hediye için akşamdan sıraya girdiler

'de yer alan Bağdat Caddesi'nde bugün açılışı yapılacak ünlü bir mağaza, ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde hediye vereceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar dün akşam erken saatler olmasına rağmen mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler çantayı almak için sabaha kadar bekleyecek.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, " almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

10 bin liralık hediye için akşamdan sıraya girdiler - 1

Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

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