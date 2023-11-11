10 bin liralık hediye için akşamdan sıraya girdiler

İstanbul Kadıköy'de yer alan Bağdat Caddesi'nde bugün açılışı yapılacak ünlü bir mağaza, ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde hediye vereceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar dün akşam erken saatler olmasına rağmen mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler çantayı almak için sabaha kadar bekleyecek.

"SABAHA KADAR BURADAYIZ"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.