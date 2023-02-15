10 bin TL'lik yardımlar afetzedelerin hesabına yatırılmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen ailelere destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

AFAD, destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği hatırlatılarak, çalışmalar sonlandıkça ödemelerin yapıldığı bildirildi.

Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Vatandaşlık Genel Müdürdüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürdüğü iş birliği ile kesinleşmiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ödemelerin e-Devlet üzerinden başvuru şartı aranmaksının yapıldığının altı çizilirken, hane başı destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlara doğrudan, hesabı bulunmayanlara ise TC kimlik numaralarına yapıldığı kaydedildi.