İngilizce öğretmeni Saadet'i eşi katletti

Samsun'da İngilizce öğretmeni Saadet Çay, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan katil koca gözaltına alındı. Şüphelinin Çay'ı görüntülü arayıp intihar edeceğini söylediği ve çift arasında ilçedeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktığı iddia edildi.

İngilizce öğretmeni Saadet'i eşi katletti

'dan haberi geldi.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Çay (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Çay (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Adem Çay, silahla ateş ederek Saadet Çay'ı vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Saadet Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İngilizce öğretmeni Saadet'i eşi katletti - 1

KATİL KOCA YAKALANDI

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavamet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Çay ise olay yerinde gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Saadet Çay'ın bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.

"İNTİHAR EDECEĞİM" DEMİŞ

İddiaya göre, şüpheli Adem Çay gece saatlerinde eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti.

Burada çift arasında ilçedeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktığı; olayın bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

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