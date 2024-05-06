Teleferik kazasında Kepez Belediye Başkanı Kocagöz’ün tutukluluğuna 2’nci itiraz

Konyaaltı ilçesinde geçen ay meydana gelen bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.



Kocagöz’ün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilirken ret kararının ardından Kocagöz’ün avukatları tutukluluğa tekrar itiraz için savcılığın istediği bilirkişi raporunu bekledi, rapor 3 Mayıs’ta dosyaya eklendi.



Bugün sabah saatlerinde adliyeye gelen avukatları, Kocagöz'ün ANET Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan daha önce istifa ettiği, bu nedenle kazada herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya yeni eklenen bilirkişi raporu doğrultusunda tutukluluğa itiraz etti.



BİLİRKİŞİ RAPORU



Bilirkişi raporu da dosyaya eklendi.



Raporda, "Olayın meydana geldiği gün boyunca teleferik otomasyon sisteminde çok sayıda düşük tork hatası oluşmasına rağmen hata kodunun nedenlerine dair inceleme yapılıp, gerekli önlemler alınmadan sistemin çalıştırılmaya devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Olaya yakın bir süreçte yolcuların uyarısıyla sistemin durdurulmasının akabinde gerekli kontroller yapılmadan sistemin tekrar çalıştırılması sonucu olay meydana gelmiş ve hemen sonrasında teleferik kontrol/kumanda sistemi elektriksel olarak tüm sistemi durdurmuştur. ANET Antalya İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’de Mesut Kocagöz’ün, 28 Kasım 2023 tarihine kadar ANET Genel Müdürü görevi yaptığı ve görevinden istifa ettiği, Mesut Kocagöz’ün kazanın olduğu 12 Nisan 2024 tarihinde genel müdür ya da işveren sıfatı olmaması sebebiyle kazada sorumluluğunun olup olmadığının takdiri sayın savcılığınızdadır." ifadelerine yer verildi.

