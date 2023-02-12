10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrası eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Bakan Özer'in açıklamaları:

20 Şubat tarihi itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. Bir daha uzatma olmayacak.

10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek.



10 ilde ikinci dönem devam şartı aramıyoruz.



Özel öğretim kurumları kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar şehit ve gazi yakınlarına tam burslu olarak öğrencileri yararlandırma imkanına sahipler.



Yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkartıyoruz. Bu yüzde 7'yi sadece 10 ilden gelen öğrenciler için kullanacağız.