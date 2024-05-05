İlçe değişikliği için sandığa gittiler: Uzunkavak artık Kumlu'nun mahallesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti. Referandumdan çıkan karar ile mahalle Kumlu'ya bağlandı.

İlçe değişikliği için sandığa gittiler: Uzunkavak artık Kumlu'nun mahallesi

'ın ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitti.


İlçe değişikliği için sandığa gittiler: Uzunkavak artık Kumlu'nun mahallesi - 1

Depremzedelerin çoğunlukta olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı, 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler. Valiliğine yapılan başvurular sonrası saat 09.30'da başlayan referandumda mahalle sakinleri, saat 17.30'a kadar oylarını kullandı. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy verdi.

Yapılan sayımlar sonucu, 480 “Evet” oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırıldı. 30 “Hayır” oyunun kullanıldığı referandumun ardından mahalle sakinlerinin isteği gerçekleşti.

İlçe değişikliği için sandığa gittiler: Uzunkavak artık Kumlu'nun mahallesi - 2

Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlanmak üzere 'Evet' diyen Uzunkavak mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni sorumluluk alanımıza en iyi şekilde hizmet edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

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