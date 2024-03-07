10 ilde "Bozdoğan-9" operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde üniversite yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.