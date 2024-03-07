10 ilde "Bozdoğan-9" operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 10 ilde 'Bozdoğan-9' operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Buna göre; Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da 47 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde üniversite yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
1️⃣0️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-9” operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 7, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru,… pic.twitter.com/FZOYAlxlHq
- Etiketler :
- Haberler -
- Ali Yerlikaya
- Terör
- Operasyon