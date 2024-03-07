10 ilde "Bozdoğan-9" operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen "Bozdoğan-9" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

10 ilde "Bozdoğan-9" operasyonu: 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terörle mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 10 ilde 'Bozdoğan-9' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da 47 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

10 ilde "Bozdoğan-9" operasyonu: 47 şüpheli yakalandı - 1

Şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde üniversite yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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