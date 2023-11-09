10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleriyle ilgili açıklama geldi: Anıtkabir saat kaça kadar açık kalacak?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin yıl dönümü öncesinde Anıtkabir ziyaret saatleri bir kez daha gündeme geldi. 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleriyle ilgili açıklama yapıldı. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık kalacak?

10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleriyle ilgili açıklama geldi: Anıtkabir saat kaça kadar açık kalacak?

Büyük Önder Mustafa Kemal 'ün ölümünün üzerinden 85 yıl geçti. Atatürk her yıl olduğu gibi Anıtkabir'de düzenlenecek devlet töreniyle anılacak. 10 Kasım boyunca halk tarafından da ziyaret edilebilecek olan Anıtkabir'in kapanış saatiyle ilgili açıklama geldi.

10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleriyle ilgili açıklama geldi: Anıtkabir saat kaça kadar açık kalacak? - 1

10 KASIM ANITKABİR ZİYARETLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan duyuruda; "Anıtkabir, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 85’inci yıldönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi. 

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