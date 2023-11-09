10 Kasım'da bayrak neden yarıya indirilir?

Bayrağın yarıya çekilmesi veya bayrağın yarıya indirilmesi, bir ülkenin bayrağın saygı, yas, tehlike sinyali veya bazı durumlarda bir selamlama sembolü olarak normal yüksekliğine kıyasla daha alçak bir seviyeye indirilmesini ifade eder. Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.



Bayrakların "yarıya çekilmesinin" hangi yükseklikte olması gerektiği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve çeşitli kuruluşlar tarafından genellikle bayrağın sadece kendi genişliği kadar alçaltılması önerilmektedir.





10 KASIM'DA BAYRAĞIN YARIYA İNDİRİLMESİ



Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükûmet, Turgut Özal'ın ölümünde olduğu gibi Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir. Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükûmet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.