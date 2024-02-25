10 köpeği uyuşturup ölüme terk ettiler

Bölgeye giden ekipler tarafından köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu.



Nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen köpekler, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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