10 köpeği uyuşturup ölüme terk ettiler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, boş araziye atıldı. Ölüme terk edilen köpekler, hayvan barınağında tedavi altına alındı.

10 köpeği uyuşturup ölüme terk ettiler

'nun Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı.

Köpekleri gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edildi.

10 köpeği uyuşturup ölüme terk ettiler - 1

Bölgeye giden ekipler tarafından köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu.

Nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen köpekler, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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