EGM tarih verdi: ÖGG 108. dönem soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı ardından gözler soruların yayımlanacağı ve sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Sınav talimatında ÖGG 108. dönem soruları ve sonuçları için tarih bilgisi verildi. Peki, ÖGG 108. dönem soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM tarih verdi: ÖGG 108. dönem soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlandı. Sınava katılan adaylar, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı soruları ve cevap anahtarının paylaşılmasını bekliyor.

EGM tarih verdi: ÖGG 108. dönem soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih olarak 30 Nisan 2024 belirlendi.

EGM tarih verdi: ÖGG 108. dönem soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav talimatında yer alan bilgiye göre ÖGG 17 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

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