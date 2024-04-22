10 yıl önce işlenen cinayet çözüldü: HTS kayıtları ve DNA’lar eşleşti 9 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de 10 yıl önce işlenen cinayet çözüldü. Kurulan özel ekip, 4 ay süren teknik takip, HTS ve DNA eşleşmesi sonucu suça iştirak ve yardım ettiği belirlenen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

10 yıl önce işlenen cinayet çözüldü: HTS kayıtları ve DNA’lar eşleşti 9 kişi gözaltına alındı
Foto: Arşiv

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’nin Lapseki ilçesinde faili meçhul cinayetin 9 şüphelisi 10 yıl sonra gözaltına alındı.

Balcılar köyü Kuruçeşme mevkisinde 16 Ağustos 2014’te kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu. Maktulün kimliğinin ve olayın şüphelilerinin tespit edilmesi amacıyla Çanakkale İl Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde faili meçhul kasten öldürme olayının aydınlatılması amacıyla 4 ay süren titiz bir çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığına defnedilen kimliği belirsiz erkek cesedinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankasında bulunan DNA örnekleri ile tespit edilen şüphelilerden alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu Z.C’ye ait olduğu tespit edildi.

HTS VE DNA EŞLEŞMESİ YAPILDI

Ekiplerce Z.C. ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen zanlılar üzerinde yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu kasten öldürme olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen Çanakkale’de 8, İstanbul’da 1 olmak üzere 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.C, A.C, G.C, M.C, A.C, M.C, G.C, A.B. ile E.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale Adliyesi’ne sevk edildi.

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