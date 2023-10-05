100 bin çelik köy evi: Deprem bölgesinde 6 ay içinde teslim edilecek

Kahramanmaraş afetinden sonra depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inşası planlanan 100 bin köy evinin tamamı çelik konstrüksiyondan yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'ndan "çelik ev" kararı çıktı. Bu kapsamda deprem bölgesi başta olmak üzere yeni inşa edilecek konutlarda çelik konstrüksiyon kullanılacak.



10 CM'LİK TAŞ YÜN KULLANILACAK

Deprem bölgesinde yeni inşa edilecek 100 bin köy evinin tamamında çelik konstrüksiyon kullanılacak. 100 bin konut için bir ay içerisinde ihaleye çıkılacak.

Sektör temsilcileri, 6 ay içerisinde konutların tamamlanabileceğini ifade ederken, inşa edilecek konutların, dışında ve içindeki kaplama malzemelerinin içerisine en az 10 santimlik taş yün döşenecek. Taş yün ile bir yandan güvenlik sağlanırken, diğer taraftan da izolasyon ile enerjiden tasarruf edilecek.

