100 dönümlük anız yangını: İstanbul-Edirne yolu trafiğe kapandı

Yangın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kemalettin Mahallesi Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın büyüyerek geniş bir alana yayılması üzerine çevre yolunda trafikteki sürücülerde ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 dönüm anız ve çalılık alan küle döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle sürücülerin görüşmesi mesafesi düştü.

