100’den fazla kişiye mezar olan Penta Park Sitesi’nde bilirkişi raporu tamam | Malzemeler kalitesiz, zemin kattaki banka da kusurlu

“5 BLOĞUN 2’Sİ YIKILDI, BUNUN İZAHINI YAPAMIYORUM”



Mesut Başkır ise mimar olduğunu ve Özcan Çakmak’ın teknik bir görevinin bulunmadığını ifade ederek, kendisini şöyle savundu:



“Söz konusu şirketin teknik sorumlusu Ali Şeyda Çakmak’tır. Binamız, 1999 deprem yönetmeliği öncesi projelendirildiği için o günkü yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır, proje belediyeye nasıl verilmiş ise o şekilde imal edilmiştir. O nedenle iskan alma durumu olmuştur. Ayrıca bizim imar barışıyla ilgili bir müracaatımız söz konusu değildir. Binamızın o günkü koşullarda iyi bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bu site 5 bloktur, bloklardan 3’ü yıkılmadı ancak 2’si yıkıldı, bunun izahını da yapamıyoruz.”



BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYAYA GİRDİ



2 bloğun yıkılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada elde edilen deliller, raporlar, projeler, fotoğraf ve videolar daha sonra nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne (KTÜ) gönderildi. Üniversitenin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından oluşturulan 7 kişilik bilirkişi, incelemelerini tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak soruşturmayı yürüten savcıya gönderdi.



50 sayfalık raporda 55 kişinin yaşamını yitirdiği 3’üncü bloğun zemin katında bulunan bankada tadilat yapıldığı belirtilerek, “Penta Park 3’üncü Blok’ta bulunan bankanın tadilat işlemleri sırasında hazırlamış olduğu proje incelendiğinde, bodrum kat ile zemin kat bağlantısını sağlayan merdivenin yerinin değiştirildiği ve döşemede bu sebeple boşluk açılmasının gerektiği görülmektedir. Zemin kat ile asma kat arasındaki merdivenin de yerinin değiştirildiği görülmüş ancak yeni merdiven galeri boşluğuna konumlandırıldığından döşemede herhangi bir yıkım yapılmadığı tespit edilmiştir.” denildi.

Raporun sonuç kısmında ise kolonların etriye sıklaştırması açısından yetersiz olduğu, perde duvarların donatı alanı açısından çoğunlukla yeterli olduğu, ancak etriye sıklaştırması açısından yetersiz olduğu belirtilerek şöyle denildi:



“Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür. Deprem nedeniyle yıkılan binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki mevcut durumuna göre yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul, statik proje müellifi, bankada yapılan izinsiz veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile belediyenin yapı kontrol birimi tali kusurludur.”



HİLTİ İLE KANAL AÇILMIŞ



Penta Park Sitesi’nde 100’ün üzerinde insanın olduğunu, bunun 55’inin zemin katında banka bulunan blokta hayatını kaybettiğini ifade eden Avukat Kemal Yavuz, “Tanığımız, açıkça hilti ile elektrik kablosu geçirmek için beton sütun içerisinden elektrik kablosunu geçirmek için kanal açtığını ifade etti. Yani bankanın usulsüz çalışmalar yaptığını önceden biliyorduk, bina sakinleri de çalışmanın yapıldığı zaman da zaten bu itirazlarını bildirmişlerdi. Bankayla ilgili ilk günden itibaren şikayetlerimiz vardı ve nitekim de bunun doğruluğu ortaya çıkmış durumda.” diye konuştu.