4’üncü katın camında tehlikeli oyun: Küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Sivas’ta evinin balkonunda oynayan çocuk, rüzgarın etkisiyle kapanan pencere ve balkon demiri arasında mahsur kaldı. Küçük çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

4’üncü katın camında tehlikeli oyun: Küçük çocuğu itfaiye kurtardı

’ta pencereyle, balkon demiri arasında mahsur kalan çocuğu ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı.

4’üncü katın camında tehlikeli oyun: Küçük çocuğu itfaiye kurtardı - 1

Oyun oynamak için evin balkonuna çıkan , pencereye tırmandı. Çocuğun tırmandığı pencere bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kapandı.

4’üncü katta mahsur kalan çocuk, aşağı düşmemek için bir süre hareketsiz kaldı.

Çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Yürekleri ağza getiren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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