4’üncü katın camında tehlikeli oyun: Küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Sivas ’ta pencereyle, balkon demiri arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı.

Oyun oynamak için evin balkonuna çıkan çocuk, pencereye tırmandı. Çocuğun tırmandığı pencere bir süre sonra rüzgarın da etkisiyle kapandı.

4’üncü katta mahsur kalan çocuk, aşağı düşmemek için bir süre hareketsiz kaldı.

Çocuğun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.



Yürekleri ağza getiren anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.