11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber! Asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı

Adana’da annesinin çalıştığı tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan Ahmet Direk Turan Haskiro (11), yaşamını yitirdi.

11 yaşındaki Ahmet'ten acı haber! Asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki tekstil atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan Suriye uyruklu anne Sefa Haskiro'nun oğlu Ahmet Direk Turan Haskiro, iş yerinin 2’nci katındaki asansöre bindi.

Bilinmeyen bir nedenle duvarla kabinin arasına sıkışan çocuğun çığlıklarını duyan işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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