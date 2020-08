12 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 18 can kaybı, bin 212 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte bin 212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, bin 212 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 18 hasta hayatını kaybetti, 934 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu.



Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.



Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.



"HASTALIĞIN YAYILIMI SABİT ORTAMLARDA DAHA HIZLI"



Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım. "

GÜN GÜN CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ