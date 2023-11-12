12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!



Rüzgarın, Ege'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliolunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA 13°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 9°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 15°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



KOCAELİ 16°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 9°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 14°C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 16°C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



MUĞLA 10°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 16°C, 29°C



Parçalı bulutlu



ANTALYA 20°C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 14°C, 27°C



Parçalı bulutlu



ISPARTA 11°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA 15°C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 12°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KAYSERİ 2°C, 23°C



Parçalı bulutlu



KONYA 10°C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 14°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE 15°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 14°C, 20°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK 15°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



RİZE 16°C, 27°C



Parçalı bulutlu



SAMSUN 17°C, 22°C



Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT 9°C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON 17°C, 30°C



Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 0°C, 15°C



Parçalı bulutlu



KARS -3°C, 15°C



Parçalı bulutlu



MALATYA 4°C, 20°C



Parçalı bulutlu



VAN 3°C, 16°C



Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 6°C, 22°C



Parçalı bulutlu



GAZİANTEP 9°C, 22°C



Parçalı bulutlu



SİİRT 11°C, 23°C



Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA 14°C, 25°C



Parçalı bulutlu.