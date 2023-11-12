12 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!

Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12 ile sarı, 4 ile ise turuncu kod uyarısı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun iç, doğu ve güneydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Marmara'nın güneyinde yağış bekleniyor.
Yağışlar Orta ve Batı Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
12 İLE "SARI", 4 İLE "TURUNCU" KODLU UYARI
Kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, İzmir ve Manisa için "turuncu", Bolu, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Muğla için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
🗓️12 Kasım 2023 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 12, 2023
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IAc8vEqhAN
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!
Rüzgarın, Ege'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Uşak, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliolunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 2°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
RİZE 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS -3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu.
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