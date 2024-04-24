12 yaşındaki çocuk, arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı

Aksaray'da Muhammed Ali Altınbaş (12), ziyarete gittiği arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı. Kulağından ısırılarak yaralanan Altınbaş, hastaneye kaldırıldı.

12 yaşındaki çocuk, arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı

​Olay, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalledeki bir müstakil evde meydana geldi.

Muhammed Ali Altınbaş, aynı mahallede oturan arkadaşına ziyarete gitti.

Evin bahçesine girdiğinde arkadaşının yanındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Ali, sağ kulağından ısırılarak yaralandı.

Arkadaşının müdahalesiyle köpekten kurtulan Muhammed Ali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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