12 yaşındaki Esma bir haftadır kayıp

Adana'da Suriye uyruklu 12 yaşındaki Esma Elmuhammed'den bir hafta önce eve gelen üç kadın ile birlikte dışarı çıktıktan sonra haber alınamadı. Polise başvuran anne, kızının kaçırıldığını öne sürerek bir an önce bulunması için yardım istedi.

12 yaşındaki Esma bir haftadır kayıp

'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44108 Sokak’ta kiralık bir evde yaşayan 6 çocuk annesi Suriyeli Avsaf Elkilo (37), 18 Mayıs’ta hastalanan küçük oğlu Abdullah'ı hastaneye götürdü.

İddiaya göre, Elkilo’nun o sırada evde olan kızı Esma Elmuhammed (12), kapıyı çalan üç kadınla bir süre konuştuktan sonra onlarla birlikte dışarı çıktı.

Eve döndüğünde kızına ulaşamayan, tanımadığı kişiler tarafından götürüldüğünü öğrenen Avsaf Elkilo, polise başvurdu.

12 yaşındaki Esma bir haftadır kayıp - 1 Esma Elmuhammed

"ÇOK TEDİRGİN VE ENDİŞELİYİM"

Kızından o günden bu yana haber alamayan anne, can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Kızının bulunmasını isteyen Elkilo, gözyaşı dökerek yardım istedi.

Suriyeli anne şöyle konuştu:

"’da hiçbir akrabamız yok, eşim de şehir dışında çalışıyor. Evlere temizliğe giderek geçimimi sağlıyorum. Çocuklarımla bir başıma yaşıyorum. Kızımın bulunması için devletten yardım bekliyorum.

12 yaşındaki Esma bir haftadır kayıp - 2 Anne Avsaf Elkilo

Organ mafyaları mı kaçırdı, fuhuş mu yaptırıyorlar, çok tedirgin ve endişeliyim. Haber alamıyorum. Kızımın kaçması için hiç sebep yok, kaçırıldığını düşünüyorum. Daha önce evimiz yanmıştı, bu nedenle psikolojisi bozulduğu için tedavi de görmüştü. Gelen kişiler kızımı kandırıp götürmüş olabilir. Kızım daha çok küçük."

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