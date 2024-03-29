12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası: Gözaltına alındı

İLK ÖNCE ARKADAŞINA ANLATMIŞ



Emniyete götürülen T.A.'nın işlemleri sürerken, İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N.'nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü:



"Annemlerin tanıdığı birisi işte geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Bende korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım."



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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