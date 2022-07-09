12 yıldır kayıptı, garajında insan kemikleri bulundu: Oğlu tutuklandı

Yeni Mahalle'deki evin garaj bölümünde yapılan kazı çalışması sonucu kemik parçalarının bulunmasının ardından gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Sürmeli'nin eski karısı G.A, çocukları Ö.S. ile U.S'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu.

Şüphelilerden Sürmeli'nin oturduğu evin sahibinin kızı E.B, ifade işlemi sırasında baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi.



Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu şüpheliler dışında Sürmeli'nin ev sahibinin başka cezaevinde tutuklu bulunan oğlu B.A'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Sulh ceza hakimliği, B.A'nın bu suçtan da tutuklanmasına hükmetti.



Diğer yandan soruşturma kapsamında B.A'nın annesi ile 1 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.



Cinayet şüphesiyle 6 kişi, gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaybolan kişilere yönelik dosyaları yeniden ele alan ekipler, 12 yıl önce 56 yaşındayken kaybolan Nesip Sürmeli'nin ailesi, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine başvurmuştu.



Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda Sürmeli'nin öldürüldüğü ve o dönem kiralık olarak oturduğu evin garajına gömüldüğü iddia edilmişti.



Üzeri betonla kaplanan alanda kazı yapan ekipler, kemik parçaları bulmuştu.



Kemikler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, soruşturma kapsamında olayla ilgili oldukları şüphesiyle, Sürmeli'nin kaybolmadan bir süre önce boşandığı eşi G.A. ile iki çocuğunun da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış ve dün adliyeye sevk edilmişti.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle 6 kişi, gözaltına alındı. E.G., Ö.S., U.S., G.A., E.B. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.