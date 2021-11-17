"12 yıldır peşimdeydi, mecbur kalıp öldürdüm"

İzmir'de bir kadın, kendisini 12 yıldır rahatsız eden Serkan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü.



Olay, 2 Ekim akşamı Irmak Mahallesi 38/4 Sokak'ta meydana geldi. Bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra Uçak, iddiaya göre eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı. Uçak, tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla Serkan Aydın'ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra Uçak'ı gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serkan Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçak, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan Aydın'ın birçok suçtan sabıkasının bulunduğu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olduğu, olay tarihinden kısa bir süre önce çıktığı öğrenildi.



"BANA BİR CAN BORCUN VAR"



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Esra Uçak'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Geçmişte, Kemalpaşa ile İzmir arasında yol üzerinde manav tezgahları olduğunu ve Serkan Aydın'ın yaklaşık 12 yıl önce ilk kez burada gördüğünü ifade eden Uçak, "Bir hafta sonra Turgutlu'da omzumdaki çanta tanımadığım bir kişi tarafından çalındı. Bir süre sonra Serkan elinde çantayla yanıma geldi, 'Dikkat edin ortalık hırsız kaynıyor' deyip çantamı verdi" dedi.



Aydın'ın bir gün sonra yine manava gelerek alışveriş yaptığını ve telefon numarasının yazdığı bir kağıt bıraktığını belirten Uçak, " Numarayı da kaydetmedim. Bir iki gün sonra telefonum çaldı. 'Ben Serkan, bana bir can borcun var. En azından bir çay içelim, niyetim kötü değil' dedi. Aynı gün içinde beni birçok kez aradı ancak açmadım. Ben bu durumu kimseyle paylaşmadım, 12 yıldır peşimdeydi" şeklinde konuştu.



"SEN İSTESEN DE İSTEMESEN DE BENİM OLACAKSIN"



Bu olaylardan birkaç gün sonra Kemalpaşa ilçesinde çocuklarıyla birlikte düğüne gittiğini belirten Uçak, "Düğünde Serkan da vardı. Bana, 'İlk gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyorsun. Sen istesen de istemesen de benim olacaksın' dedi" şeklinde konuştu.



Aydın'a çocukları olduğunu ve kendisinden uzak durmasını söyleyen kadın, "Beni takip edip evimi öğrenmiş. Bir gün sonra geldi. Kağıda yazdığı numarasını uzatıp onu aramamı söyledi ve gitti. Kağıttaki numarayı kadın ismiyle kaydedip aradım. 'Ben evliyim, ne istiyorsun benden?' dedim. Bir gece eşim yoktu pencereyi tıklattı ve 'Kapıyı açmazsan bütün mahalleye rezil ederim' dedi. Ben de mecbur dışarı çıktım. Gitmesini söylediğimde onunla buluşursam gideceğini söylediği için kabul ettim. Buluştuk aynı şeyleri tekrarlayıp durdu" ifadelerini kullandı.



"TELEFONU AÇMADIM DİYE DÖVDÜ"



Bu gelişmelerden sonra adresini değiştirdiğini söyleyen Uçak, "Yeni evimin adresini de buldu. Hatta ben evdeyken telefonu açmadım diye gelip beni dövdü. Bir süre sonra beni arayarak, 'Beni cezaevine götürüyorlar, beni aramazsan seni mahvederim' dedi. Daha sonra annesi beni aradı. 'Çok ısrar etti, senin ismini ziyaretçi listesine yazdırdık' dedi. İstemeden, korktuğum için 2 kez ziyaretine gittim. Son gittiğimde bir daha gelemeyeceğimi söyledim, yine tehdit etti. Olay tarihinden 2 ay önce Serkan cezaevinden aradı" dedi.



"BALKONDAN ATLAMAK İSTEYİNCE SAÇIMDAN TUTUP ÇEKTİ"



Tehdit edildiği için kimseyle hiçbir şey paylaşmadığını belirten kadın, "Olay günü Serkan'ın akrabası olduğunu söyleyen birinden telefonuma 'Gaziemir'e geliyorum' mesajı geldi. Gelmeyeceğini düşünerek umursamadım. Kapı çaldı ve kadın sesine benzer bir ses 'Üst komşu' dedi. Ben de açtım. Karşımda Serkan'ı görünce kapıyı kapatmak istedim, hamle yaparak zorla içeri girdi. Ben, 'Yeter artık çık hayatımdan' diye bağırınca ağzımı kapattı. Çocuk odasına kaçtım, camı açıp yardım isteyecektim, başaramadım. Camdan mutfak balkonuna geçip aşağıya atlamak istedim, saçımdan tutup geriye doğru çekti" dedi.



"YA BUGÜN HER ŞEY BİTECEK YA DA ÖLECEKSİN"



Bağırdığını ancak sesini kimsenin duymadığını ifade eden Uçak, "Mutfağa doğru yöneldim, Serkan benden önce hamle yaparak çekmeceden meyve bıçağı aldı. 'Ya bugün her şey bitecek ya da öleceksin' dedi. Bıçağı bana savurdu, sağ kolumdan yaralandım. Boğuşma devam etti, nasıl oldu bilmiyorum ama bıçağı elinden alıp ona savurdum. Kendimi kaybettiğim için kaç defa bıçağı savurduğumu hatırlamıyorum. Bir süre sonra kanlar içinde yere düştü. Sonra elime ne geçirdiysem kanayan yere tampon yapıp polisi ve sağlıkçıları aradım" dedi.



Esra Uçak'ın eşi Kamuran Uçak ise söz konusu olaylardan haberinin olmadığını, eşinin kendisine ya da çocuklarına bir zarar gelmesin diye anlatmadığını söyledi.



"AKRABAMIZ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK ADRESİMİZİ ÖĞRENMİŞ"



Eşinin kendisine 'Benim alnım açık, ben ne yaptıysam namusumu korumak için yaptım' dediğini dile getirip, "15 yıl içinde sürekli olarak eşimi kendisiyle birlikte olması için tehdit etmiş. Bir süre sonra bu kişi cezaevine giriyor, yaklaşık 8 yıl cezaevinde kalıyor. Sonra eşim rahatlamış, artık kendisine zarar veremeyeceğini düşünmüş, biraz o yüzden de anlatmamış. Yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra çıkmış" dedi.



Serkan Aydın'ın evin açık adresini bilmediğini sadece Gaziemir ilçesinde ikamet ettiklerini bildiğini söyleyen Kamuran Uçak, "Mahallede oynayan çocuklara bizim akrabamız olduğunu söyleyerek evin adresini öğrenmiş" dedi.