126 gündür haber alınamıyor: Kemikler kayıp motosikletçiye mi ait?

Ekipler, ilçe yolunda güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Bozkurt’un Güney ilçesinden çıkıp, Çal’a ulaşamadan Kabalar Mahallesi Sırtlanlık mevkisinde trafik kazasına karıştığı ve motosikletinin yediemin otoparkına çekildiği tespit edildi.



Kazanın olduğu gün ihbarla bölgeye giden ekiplerin yol kenarında motosiklet bulduğu, ancak sürücüsüne ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirlendi.



DNA TESTİ YAPILACAK



Cinayet Bürosu ekipleri, kazanın yaşandığı kara yolu ile 7 dekarlık alanda araştırma başlattı. Dağlık ve sarp arazide, çalılar arasında 1 hafta boyunca yaya olarak arama yapan ekipler, bugün insan kafatası ile kemik parçaları buldu.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası bulunan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kemiklerin kayıp Ziya Bozkurt’a ait olup olmadığı DNA testiyle netlik kazanacak.

Kayıp olarak aranan Ziya Bozkurt KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ MÜ ATTI?



Polis, trafik kazası geçiren Bozkurt’un cesedinin kazaya neden olan sürücü tarafından yol kenarındaki araziye atıldığı ve yırtıcı hayvanlarca parçalandığı ihtimali üzerinde duruyor.