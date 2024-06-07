12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür düzenlenen "Narkoçelik-21" operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi. Çete üyesi 282 şüpheli yakalandı, 266’sı tutuklandı.

12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı.
266’sı tutuklandı. 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 

586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı,
1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana’da "Narkoçekik-21" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda EGM tarafından ’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.

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