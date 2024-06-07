12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheli yakalandı.

266’sı tutuklandı. 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;



586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı,

1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana’da "Narkoçekik-21" operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda EGM tarafından Türkiye’de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.