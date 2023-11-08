13 firari FETÖ üyesi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin yakalanması için 27 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında çalışma yürüttü.



Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

