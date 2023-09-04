13 yaşındaki Irmak’tan 3 gündür haber yok

Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan Pınar Kömür’ün 13 yaşındaki kızı Irmak Ecrin Günaz, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.



Pınar Kömür, kızının hayatından endişe duyarak polise kayıp başvurusunda bulundu.



Kızının 15 gün önce de kaybolduğunu ancak polisin aynı gün bulduğunu anlatan Kömür, “O daha çok küçük, kimin yanındadır, kiminledir hiç bilmiyoruz. Kızımı gören olursa lütfen polise ya da bize haber versin.” diye konuştu.



Kızının eve dönmesi için çağrıda bulunan Kömür, şöyle devam etti:



“Kızım ben seni herkesten daha iyi korurum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen benim en kıymetlimsin. Ne olur evine dön. Ben 3 gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Seni çok merak ediyorum. Sana bir şey yaparlar diye çok korkuyorum. Kızım evine dön. Sana eskisinden daha iyi bakacağım. Evden gittiğin için hiç kızmayacağım. Ne olur evine dön kızım. Sen daha çok küçüksün.”