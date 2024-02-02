13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünden töre cinayeti çıktı

B.K.’nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, B.K.’nin intihar ettiğini ileri sürdü.



Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kurulan özel ekip, B.K.’nin ölümüne ilişkin inceleme başlattı.



Dosya kapsamındaki delilleri yeniden inceleyen özel ekip, B.K.’nin babası M.K., annesi F.K., kardeşleri İ.K., M.K. ve B.K.’yi gözaltına alındı.



Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde B.K.’nin ailenin aldığı kararla “namus meselesi” bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.



İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anne F.K. ve ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.