13 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a 13 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Günübirlik ziyaretin ilk durağı başkent Bağdat, ikinci durağı ise Erbil olacak. Kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği. Erdoğan, ziyaretinin ilk durağında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile şu sıralarda bir görüşme gerçekleştiriyor.

13 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta

Cumhurbaşkanı , 'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat’a vardı. Günübirlik ziyaretin ikinci durağı ise Erbil olacak.

13 yıl sonra yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da 'a gitti.

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Irak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi caddelere Türk bayrağı asıldı

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13 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta - 1

ERDOĞAN, IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve diğer yetkililer resmi törenle karşıladı.

Erdoğan resmi karşılama töreninin ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşmeye geçti.

13 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta - 2

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Erdoğan ile Başbakan Sudani'nin ortak basın toplantısı düzenleyerek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, temasları çerçevesinde daha sonra Erbil'e ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil’de, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşecek.

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