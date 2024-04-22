13 yıl sonra ilk ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, beraberinde bakanların da yer aldığı heyetle birlikte Bağdat’a vardı. Günübirlik ziyaretin ikinci durağı ise Erbil olacak.

13 yıl sonra yapılan kritik ziyaretin ana gündem maddesi terörle mücadelede işbirliği.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Irak'a gitti.

