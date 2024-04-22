13 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret | Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

KALKINMA YOLU PROJESİ İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iraklı mevkidaşı Abdullatif Reşid'in ardından Başbakan Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması imzalandı.



Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Sudani, anlaşmanın bölge halkları için bir köprü vazifesi göreceği söyledi ve "Bu, halkların birbirini daha iyi anlamasını sağlayacak. Güvenlik ve istikrara katkıda bulunacak" dedi.

Sudani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güvenlik konusundaki engellerle mücadeleyi, terörist unsurların varlığı ile mücadeleyi görüştük. Daha fazla kontrol ve istikrar için Türkiye ırak sınır bögesi güvenliğini görüştük" diye ekledi.

"IRAK TOPRAKLARI KOMŞULARIMIZA KARŞI KÖTÜ NİYETLE KULLANILAMAZ"

Gazze konusunda da Türkiye ile işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başbakan Sudani, "Irak topraklarının hiçbir şekilde herhangi bir komşumuza karşı kötü niyetle kullanılmasına izin veremeyiz. Hiçbir grup Irak'ın topraklarının egemenliğini ihlal edemez" ifadelerini kullandı.

Irak başbakanı ayrıca Gazze'deki duruma da değinerek şöyle konuştu: "İslam dünyasının kutsal topraklarında yaşananlara gözlerimizi yumamayız. Bunu da görüştük. Derhal ateşkes ihtiyacı konusunda aynı fikirdeyiz."

"SAĞLAM BİR YOL HARİTASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının başında Kalkınma Yolu Projesi'ne değindi.

Erdoğan, "Sayın Başbakanla birlikte altına imza attığımız Ortak İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve Anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor. Metinle, güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, çevre, sınıraşan sular, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda teknik müzakerelerin sürdürülmesini ve takibini sağlayacak Ortak Daimi Komiteler kurulmasına karar verdik.

Ayrıca güvenlikten ticarete, ulaştırmadan tarıma, pek çok başlıkta yeni işbirliği imkânlarını da beraberinde getirecektir. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için gereken koordiasyonu sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

"PKK'NIN IRAK'TAKİ VARLIĞININ SONLANACAĞINA DAİR İNANCIMI PAYLAŞTIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadelede iş birliğinin en önemli konulardan olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Irak topraklarından Türkiye’yi hedef alan terör örgütü PKK’ya ve uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek, Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Bu, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin atacağı adımlarda tüm desteği sağlamaya hazırız. FETÖ'yle ortak mücadele de gündem başlıklarımızdan biriydi."



Erdoğan ayrıca Irak'ın Türkiye'nin önde gelen ticaret ortaklarından olduğunu söyleyerek "Geçtiğimiz yıl 20 milyar dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Sayın Başbakanla bu çerçevede atılacak adımları ele aldık. Ticaretimizin önündeki suni engellerin ortadan kaldırılması noktasında yapılabilecekleri değerlendirdik. Kalkınma Yolu Projesi'nin bu hedef bakımından hayati önemine değindik" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Irak’ın olmak üzere, tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı, imzaladığımız Mutabakat Muhtırası’yla perçinlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

Su sorunu konusuna da değinen Erdoğan, Irak'ın yaşadığı iklim krizi ve kuraklığın, Türkiye'yi ve dünyayı da etkilediğini belirtti.

İSRAİL-İRAN EKSENİNDEKİ GELİŞMELER FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMI GÖLGELİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer önemli gündem maddesi olan Gazze'ye ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gazze'de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail'in Filsitin'de uyguladığı zulüm ve bunun bölgemize etkilerini ele aldık. İsrail-İran ekseninde yaşanan gelişmeler, Filistin'deki katliamı gölgelemektedir. Irak da olumsuz etkilenmektedir. Tüm tarafları gerilimi tırmandırıcı eylemlerden kaçınmaya çağırıyorum. Başkenti Doğu Kudüs olan Filsitin devletinin kurulması bölge barışının gereğidir."