14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir

Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Kübra Ekin, 14 gün önce alışveriş evden çıktı.

Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Ancak bu saatten sonra Ekin’in cep telefonu kapandı. Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin’i bulmak için çalışma başlattı.

"ARADIKTAN SONRA TELEFONU KAPANDI"



Kızını birinin alıkoymuş olabileceğini söyleyen Rahime Özdemir, şöyle konuştu:



"Kızım, 14 gün önce evden 'alışverişe gidiyorum' diye çıktı. Sonra telefon açtı 'eve geliyorum' dedi ama gelmedi. Sonra telefonu kapandı. Kaç gün boyunca aradım, ne mesajı ne de interneti, hepsi kapalı. Hiç böyle bir şey yapmamıştı, ilk defa oluyor, beni habersiz bırakmıyordu"

Kübra'nın 'öğlene doğru eve geliyorum' demek için oğlunu aradığını söyleyen anne Özdemir, "Sesini ben de duydum ama gelmedi. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Kaç defa polise gittim bildirdim, akşam da polis bizi aradı eve gelecekler ama onlar da bulamamışlar, bilet de almamış bir yere gitmek için. Polis, 'durmadan onu arıyoruz' diyor. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter" dedi.



SALDIRIYA UĞRAMIŞTI



Kübra Ekin, mayıs ayında Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi'nde marketten ekmek alıp dönerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğramıştı.



Mahallelinin müdahalesi sonucu şüpheli kaçarken, iki dişi kırılan, sağ elinin bileği incinen Kübra Ekin, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti. Polis olayı soruştururken, faili ise halen bulunamadı.

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