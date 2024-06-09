14 yaşındaki Burak'ın 294 kişi arıyor

Elazığ'da 3 gün önce serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde 14 yaşındaki Burak Süner kayboldu. Süner'i arama çalışmaları, 294 personel ile devam ediyor.

14 yaşındaki Burak'ın 294 kişi arıyor

Palu ilçesinde 7 Haziran'da Burak Süner ile arkadaşları serinlemek için Murat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu.

14 yaşındaki Burak'ın 294 kişi arıyor - 1

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 drone, 2 tekne, bir su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 3'üncü gününde de sürüyor.

Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı

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