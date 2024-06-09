14 yaşındaki Burak'ın 294 kişi arıyor

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 drone, 2 tekne, bir su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 3'üncü gününde de sürüyor.



Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı