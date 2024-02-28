14 yaşındaki çocuk annesiyle ilişkisi olan adamın arabasını yaktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu Hosen J., eve geldiğinde Nadir E.'nin evde olduğunu gördü. Hosen J.'nin tepki göstermesi üzerine annesi Rehap A. ile Nadir E. evden kaçtı.

Öfkesine hakim olamayan Hosen J., Nadir E.'ye ait otomobili önce taşladı. Ardından da ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.