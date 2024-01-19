14 yaşındaki çocuk, babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞ



Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin