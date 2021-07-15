15 - 16 Temmuz tatil mi? (16 Temmuz resmi ya da idari tatil olacak mı?)

15 Temmuz Perşembe gününün Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi tatil.

15 Temmuz'un resmi tatil olması ve 16 Temmuz'un ardından hafta sonuyla birlikte bayram tatilinin başlaması 16 Temmuz tatil mi sorusunu da beraberinde getirdi.

Ancak hafta sonu ile birleştirerek daha uzun tatil fırsatı sağlayacak 16 Temmuz tatil takviminde yer almıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline yönelik yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu.

Buna göre; 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.