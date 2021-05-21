15 kişilik minibüsten 56 kaçak göçmen çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin takibe aldığı 15 kişilik minibüste 56 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ise kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

DHA 21.05.2021 - 17:44

15 kişilik minibüsten 56 kaçak göçmen çıktı

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Van-Erciş yolundaki Çolpan Mahallesi'nde, polis ve jandarma ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark eden M.İ., kullandığı minibüsün kontrolünü kaybederek tarlaya girdi.

SÜRÜCÜ KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

M.İ., kazanın ardından araçtan inip, kaçmaya çalışırken, ekipler tarafından yakalandı.

15 kişi kapasiteli minibüsten ise Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen indi.

Kaçak göçmenler, Erciş Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.İ. ise gözaltına alındı. 

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