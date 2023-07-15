15 Temmuz (bugün) resmi tatil mi? (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi sorusunun yanıtı, çalışanlar ve kamu kurumlarında işleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün işleri olan veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar, eczaneler ve noterlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 15 Temmuz (bugün) resmi tatil mi?

15 Temmuz (bugün) resmi tatil mi? (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)

15 Temmuz mi? Sorusunun yanıtı, birçok vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. 7 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılacak.

15 TEMMUZ RESMİ Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz (bugün) resmi tatil mi? (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü) - 1

RESMİ TATİLDE KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor.

Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

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