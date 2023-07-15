15 Temmuz (bugün) resmi tatil mi? (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü)

15 Temmuz resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, birçok vatandaşın merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. 7 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi nedeniyle her 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yıl da hayatını kaybeden vatandaşlarımız anılacak.



15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?



29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

RESMİ TATİLDE KAPALI OLAN YERLER



Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.