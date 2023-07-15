15 Temmuz darbe girişimi davaları

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 289 dava açıldı, darbeyi planlayan ve yönetenlerin de aralarında bulunduğıu 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Sözde yurtta sulh konseyi üyeleri; eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Başkanı, Korgeneral İlhan Talu, 2. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Tümgeneral Kubilay Selçuk, Genelkurmay Proje Yönetim Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli...
Darbeyi planlayıp hayata geçirdikleri iddiasıyla yargılandıkları davalarda 1634 asker ve sivil imam, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Kararların 176'sı Yargıtay tarafından onandı.
85 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general ve 536 subay da yer aldı. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi.
BAŞYAVER'İN CEZASI DA ONANDI
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Daire, Ali Yazıcı'ya suça yardımdan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak bozdu. Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi.
Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 4 sivil imam ile 15 eski askere, "77 kişiyi kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi.
İstinafça cezası onanan sanıklar arasında FETÖ'nün sivil imamları ile Meclis ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayn pilotlar da bulunuyor.
ESKİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DA MAHKUM
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin çatı davada ise aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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