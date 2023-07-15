15 Temmuz darbe girişimi davaları

Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 4 sivil imam ile 15 eski askere, "77 kişiyi kasten öldürmek", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası verildi.



İstinafça cezası onanan sanıklar arasında FETÖ'nün sivil imamları ile Meclis ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalayn pilotlar da bulunuyor.



ESKİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DA MAHKUM



Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında yaşanan olaylara ilişkin çatı davada ise aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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