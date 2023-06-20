15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturmaya başladı.



En kısa mesafe otobüs bileti 200 liradan başlarken, en uzun mesafe ise bin liraya kadar yükseliyor.

“EK SEFER KOYAMIYORUZ”



Bu sene geçtiğimiz yıla göre daha fazla yoğunluk olduğunu anlatan sektör temsilcileri, ek sefer yapamamaktan yakındı.



Otogarda faaliyet gösteren turizm şirketlerinden birinin yetkilisi Selim Çiftçi, “Geçen sene hiç iş yoktu. Bu sene bayramın birinci günü gibi yer yok. Ek yapamıyoruz. Ek için 30 bin lira istiyorlar, otobüse 30 bin lira ödemem için bileti 700 lira yapmalıyım” dedi.



Bayram tatilini Azerbaycan’da geçirmek istediğini anlatan Emrah Karakaya ise zor bilet bulabildiğini anlatarak, “Çok sıkıntı çektik. Ara seansları buldum, online olarak bileti aldım. Yükler çok fazla olunca onu da almıyorlar, bagaj kısmı küçük” diye konuştu.



“ASKERİM ZOR BİLET BULDUM”



Diyarbakır’a asker olarak giden Bilal Deniz ise zor bilet bulduğunu anlatarak, “Başkası biletini iptal etti, takip ediyorduk bileti bulduk. Bulamasaydım bayrama kadar kalacaktım. Bayram arefesinden dolayı çok yoğun” ifadelerini kullandı.



