15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki otobüs çarpıştı

Kaza, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında saat 11.15 sıralarında meydana geldi.

Otobüs şoförü perondan çıkmak için geri manevra yaptığı sırada içerisinde yolcuları olan ve Muş'a gitmek için otogar içerisinde seyir halinde olan başka bir otobüse çarptı. Kaza nedeniyle Muş seferini yapmak için hareket halinde olan otobüsün muavini yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan muavin ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Muş yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse bindirilerek yoluna devam ederken, kazaya karışan iki otobüste de hasar meydana geldi.