15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

Hain darbe girişiminde Türk milletinin destansı bir mücadele sergilediğinin altını çizen Uraloğlu, “Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez. Bu millet darbelere geçit vermez.” ifadelerini kullandı.

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