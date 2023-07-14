15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla hazırlanan "Demokrasi ve Milli Birlik Treni", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle uğurlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Yüzyılı Kahramanları" temasıyla Ankara-İstanbul-Konya hatlarında hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni Ankara YHT Garı’ndan uğurladı.

Trenin 56 bin kilometre yol gideceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, treni 10 milyondan fazla vatandaşın görerek, 15 Temmuz kahramanlarını bir kez daha hatırlanacağını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı - 1

Hain darbe girişiminde Türk milletinin destansı bir mücadele sergilediğinin altını çizen Uraloğlu, “Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez. Bu millet darbelere geçit vermez.” ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...