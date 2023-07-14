15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla Ankara-İstanbul-Konya hatlarında hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni Ankara YHT Garı’ndan uğurladı.
Trenin 56 bin kilometre yol gideceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, treni 10 milyondan fazla vatandaşın görerek, 15 Temmuz kahramanlarını bir kez daha hatırlanacağını ifade etti.
Hain darbe girişiminde Türk milletinin destansı bir mücadele sergilediğinin altını çizen Uraloğlu, “Tüm Türkiye bir ve beraber olarak FETÖ denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez. Bu millet darbelere geçit vermez.” ifadelerini kullandı.
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